В Салехарде День города отметят, соблюдая требования Роспотребнадзора Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде готовятся к празднованию Дня города. Столица Ямала отмети 425 лет. Мероприятия начнутся вечером 11 сентября, сообщили в администрации окружного центра. Например, в городском саду пройдет концерт классической музыки при участии музыкантов из Екатеринбурга. На картинг-центре состоится автомобильный батл и показательные выступления мотоциклистов.

День 12 сентября будет посвящен спорту. А вечером состоится автопати «У мамонта».

В воскресенье, 13 сентября, Салехард станет единой праздничной площадкой. В «Обдорском остроге» пройдет историческая реконструкция событий «От истоков до наших дней». Пройдут всевозможные мастер-классы, соревнования по национальным видам спорта. Будут организованы и экскурсии по старой части города. Украшением праздника станет колоритная «Обдорская ярмарка» и мастер-классы от мастеров прикладного искусства.

Посмотреть на то, каким был Салехард в прошлом, можно будет на вернисаже исторических фотографий. Своими выступлениями на разных площадках порадуют местные артисты, спортсмены, музыкальные коллективы.

Запланировано очень яркое событие – фестиваль воздушных змеев. Пройдет парад ретроавтомобилей и выставка специализированной техники. У «Геолога» после обеда начнется праздничная программа «Мы гордимся тобой, Салехард». На всех площадках будут соблюдаться профилактические требования Роспотребнадзора.

- К подготовке 425-летия города нужно подойти основательно, чтобы на празднике нашлись развлечения как для взрослых, так и для детей. Горожане соскучились по праздникам, но эпидобстановка пока не стабильна, а потому соблюдению всех требований безопасности будет уделено особое внимание, – отметил глава Салехарда Алексей Титовский.