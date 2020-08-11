В Ноябрьске осветили дорогу к гимназии Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске новые фонари возле Холмогорской включат в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов в своем телеграм-канале.

Градоначальник пояснил, что одно из обязательств перед жителями было освещение проезда к гимназии №1. Монтаж уличного освещения выполнен полностью - сейчас идет технологическое присоединение линии к электрическим сетям.

«Буквально на днях здесь включат 13 новых светодиодных светильников. Мощность каждого 200 Вт, а это значит, что проблем с освещенностью данной территории больше не будет. Хорошо, что все успеваем сделать к началу учебного года», - отметил мэр.

Ранее жители города неоднократно обращались к главе с просьбой решить вопрос с освещением проезда от улицы Холмогорская до гимназии №1. В этом году проблему решили - протяженность линии - 270 м. В этом году на улицах города появится более 300 новых светильников, сообщили в администрации Ноябрьска.