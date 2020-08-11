Ямальские поисковики приступили к работе в экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» Фото: yanao.ru

В Барятинском районе Калужской области 11 августа торжественно открылась военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Участникам возьмутся за полевые поисковые работы близ деревни Цветовка.

Сюда приехали поисковики более чем из двадцати регионов России и некоторых стран ближнего зарубежья. Среди них 37 ямальских бойцов - студенты, рабочая молодежь.

Напомним. в этом году установлено ограничение - в экспедицию отправились только взрослые участники ямальских отрядов (18 лет и старше). 11 поисковиков впервые выезжают на полевые работы. Они сначала пройдут обучение по программе «Школа поисковика» и только потом выйдут на раскоп.

Закрытие экспедиции запланировано на 23 августа. В этот день торжественно предадут земле останки бойцов Красной Армии, найденные на раскопках.

К завершению работ к поисковикам нанесет визит директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. В прошлом году он с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым побывал в международной экспедиции в Ленинградской области.

Тогда глава региона оценил условия походно-полевого быта, после этого было принято решение поддержать поисковиков, на поездку в этом году была выделена субсидия из окружного бюджета.