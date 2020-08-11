В Ноябрьске мотоциклист впал в кому после ДТП Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

В Ноябрьске в жесткой аварии на проспекте Мира пострадал байкер. Столкновение легкового автомобиля «Mitsubishi Lancer» с мотоциклом произошло днем 11 августа. Причина ДТП выясняется.

Пострадавшего мужчину 1972 года рождения медики эвакуировали в Центральную городскую больницу. На станции скорой помощи сообщили, что байкер получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии комы.

Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Фотографии с места ДТП попали в социальные сети. Очевидцы сообщают, что мотоциклист ехал без специального обмундирования, на нем был только шлем.