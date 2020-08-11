В Салехарде гостья ушла после застолья, прихватив чужие 100 тысяч рублей

В Салехарде гостья после застолья ушла, прихватив чужие 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В Салехарде раскрыли кража денег из квартиры. Подозреваемой оказалась пронырливая гостья. О преступлении рассказал 46-летний мужчина, который лишился 100 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские, осмотрев место происшествия, не обнаружили следов взлома. Когда стали выяснять, кто в последнее время заходил в квартиру, подозрения пало на ранее судимую 36-летнюю горожанку.

Мужчина у себя дома распивал спиртные напитки со своей знакомой. В ходе застолья хозяин квартиры демонстрировал деньги и место их расположения. Когда салехардец вышел из комнаты, дама похитила 100 тыс. рублей. Часть она успела потратить на личные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Свою вину в совершении преступления женщина признала и раскаялась. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит пяти лет наказание лишения свободы за совершение данного преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.