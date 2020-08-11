Для ямальской глубинки закупили микроавтобусы с подъемниками Фото: yanao.ru

Жители сел Сюнай-Сале, Панаевск, Салемал, Харсаим, Катравож, Белоярск Ямальского и Приуральского районов старше 65 лет могут без с комфортом и бесплатно добраться в райцентр, чтобы посетить медучреждения. Пожилых селян будут возить два комфортабельных микроавтобуса. Один будет курсировать в Ямальском районе, второй – в Приуральском.

Транспорт адаптирован для проезда на дальние расстояния в условиях Крайнего Cевера, сообщили в правительстве ЯНАО. Машины имеют высокую проходимость и отапливаемый салон для северных холодных зим. Также машины оборудованы подъемником для маломобильных граждан.

Полноприводные машины приобретены за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Демография». В свободное время автобусы будут использоваться в качестве социального такси для пожилых людей и инвалидов.

- Для получения транспортной услуги жителям нужно обратиться в организацию соцобслуживания по месту проживания, сообщить дату и время прохождения медицинского обследования. Доставка граждан осуществляется бесплатно туда и обратно, – рассказала заместитель директора департамента соцзащиты населения Ямала Евгения Грачева.