В Новом Уренгое сотрудник салона сотовой связи прикарманил 2 млн рублей Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое ждет суда сотрудник слона сотовой связи, который присвоил 2 млн. 400 тыс. рублей компании. О преступлении стало известно 1 июня 2020 года, когда в дежурную часть поступило заявление от представителя организации о том, что неизвестное лицо похитило денежные средства.

Выяснилось, что 25-летний молодой человек, который в тот период работал менеджером по продажам в салоне сотовой связи, был материально-ответственным лицом. Используя свое служебное положение, он прикарманил вверенные ему деньги. Молодой менеджер перечислял их на свой счет. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Присвоение денежных средств в особо крупном размере». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас для него избрана мера пресечения подписка о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.