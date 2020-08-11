На Ямале жертвами коронавируса стали еще три человека Фото: pixabay.com

На Ямале за минувшие стуки умерли три пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Все заболевшие проходили лечение в Ноябрьске. Это женщины 41 и 48 лет и мужчина 71 года. Об этом сегодня, 11 августа, сообщила руководитель Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- Наши медики прилагают максимальные усилия для сохранения жизни при тяжёлом и крайне тяжелом течении. Но, к сожалению, организм пациента не всегда откликается на терапию, - прокомментировала глава оперштаба ЯНАО.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в ЯНАО стали 82 человека.подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, на сегодняшний день, 11 августа, в регионе выявлено 12 080 случаев заболевания, из них 92 – за последние сутки.