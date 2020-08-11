В Салехарде приступили к установке «умных» пешеходных переходов Фото: salekhard.org

В Салехарде приступили к монтажу «умных» пешеходных переходов. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 1 сентября в городе интеллектуальная система обеспечения безопасности появятся у 30 наиболее опасных нерегулируемых участков, а также вблизи 12 образовательных учреждений.

И пешеход, и транспортное средство станут заметными благодаря находящимся над проезжей частью информационным табло и прожекторам освещения, которые автоматически сработают при приближении к переходу.

В тёмное время суток будет включаться проекция дорожной разметки и подсветка дорожного знака. Система снабжена видеокамерами, и процесс передвижения через проезжую часть будет автоматически записываться и храниться в системе.

Качественное освещение пешеходных переходов – обязательное условие для обеспечения безопасности как для пешеходов, так и для водителей, а еще способ снизить число ДТП. Особенно в условиях Крайнего Севера, когда темное время суток составляет большую часть дня.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, на сегодняшний день смонтированы столбы и установлены опоры на 5 объектах: пересечение улиц Свердлова – Красный Октябрь, Мира – Титова, рядом с школой №6, ул. Богдана Кнунянца, 68, ул. Свердлова, 42.