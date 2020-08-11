На Ямале потушили все лесные пожары Фото: 89.mchs.gov.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе к утру 11 августа потушили все природные пожары. Как сообщили в пресс-службе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, ликвидирован очаг на площади 1,4 га в Таркосалинском лесничестве Пуровского района, который действовал еще накануне. Пожар тушили 19 человек из «Ямалспаса».

Напомним, за минувшие выходные на территории региона возникло шесть лесных пожаров на площади 6,9 га. Причиной их возникновения стало прохождение сухих фронтальных гроз.

Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе потушили 94 очага природных пожаров на общей площади 2172,34 га.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров проводится с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.