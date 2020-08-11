Суд заставил тазовчанку заплатить за лечение мужчины с ножевым ранением Фото: Ольга Крыльцова

Суд заставил тазовчанку раскошелиться. Женщину признали виновной в умышленном причинении вреда здоровью. Во время конфликта она ранила ножом своего знакомого.

После инцидента потерпевшему оказана необходимая медпомощь, оплаченная за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства при оплате медицинских услуг из средств ФОМС.

После этого районная прокуратурой предъявила в суд исковое заявление о взыскании с виновной 75 тыс. рублей, затраченных на оплату лечения пострадавшего. Исковые требования удовлетворены, сообщили в региональном ведомстве.