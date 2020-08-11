Более тысячи ямальцев приняли участие в праздновании Дня физкультурника Фото: yanao.ru

На Ямале подвели итоги празднования Всероссийского Дня физкультурника и Всероссийского Олимпийского дня. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией многие из ста предложенных мероприятий в течение недели - с 25 июля по 8 августа - проходили в режиме онлайн.

В этом году любители спорта соревновались не только в силе, но в и творчестве. В Салехарде, например, в мероприятиях приняли участие более 150 человек. Победители были отмечены памятными призами от организаторов и Олимпийского совета ЯНАО.

В Лабытнанги около 200 горожан вышли играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, футбол.

В Надыме в преддверии праздника и.о. главы Надымского района Дмитрий Жаромских вручил землякам почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия надымчане, выполнившие нормативы Комплекса ГТО. В мероприятиях приняли участие более 300 человек.

В Губкинском более 150 человек различных возрастных групп поучаствовали в спортивных состязаниях. Все они проводились после обязательной онлайн-регистрации, по предварительной записи и индивидуальному графику. Победители и призеры получили медали, дипломы, кубки. Участникам вручили памятные призы и сувениры, сообщает правительство ЯНАО.

В Пуровском, Приуральском, Ямальском и Красноселькупском районах прошли онлайн-соревнования, мастер-классы, викторины, челенджи, легкоатлетической эстафете, соревнованиях по шашкам, акции, в которых приняли участие более 500 человек.