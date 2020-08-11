В Ноябрьске 25 детсадов вернулись к работе Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске 10 августа возобновили работу 25 детских садов. В каждом из них предварительно провели генеральную уборку и дезинфекцию.

Пока дошкольные учреждения не выходят на полную мощность. Группы заполнят наполовину - не более 12 детей одновременно. Приоритет при зачислении ребят в группы будет отдаваться детям медработников и сотрудников организаций, которые на втором этапе снятия ограничительных мероприятий выходят в офисы из удаленного режима.

- Если администрация детсада предоставляет место – официальным представителям ребенка выдают направление для прохождения медосмотра, - комментирует замначальника департамента образования города Светлана Прокопчук.

Работа садиков будет организована с учетом повышенных мер безопасности. Каждое утро воспитанники и сотрудники должны пройти утренний фильтр: измерение температуры. За каждой группой закрепят отдельное помещение. Маски и перчатки для персонала – обязательны.

С учетом погодных условий рекомендовано максимально переносить занятия на свежий воздух, физкультуру проводить не в спортивном зале, а на открытых площадках. Во время прогулок малыши из разных групп не будут пересекаться друг с другом.

Напомним, на Ямале постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. Работа в режиме дежурных групп прекращена. Напомним, изменение в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.