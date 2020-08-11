В Лабытнанги мужчина на глазах гостей несколько дней избивал сожительницу Фото: pixabay.com

В Лабытнанги мужчина забил до смерти свою сожительницу. Пара несколько дней пьянствовала с гостями, в присутствии которых истязатель периодически жестоко избивал избранницу.

После того, как 7 апреля он вновь нанес ей удары кулаками и ногами по различным частям тела, состояние женщины ухудшилось настолько, что мужчина был вынужден обратиться в службу скорой помощи.

Измученную побоями ее доставили в городскую больницу. Несмотря на оказанную ей квалифицированную медицинскую помощь 36-летняя местная жительница скончалась от черепно-мозговой травмы и разрыва селезенки.

Мужчину судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В результате 52-летнего ямальца приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, сообщает СУ СКР по ЯНАО.