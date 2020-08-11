В Надымском районе ливень смыл со свай жилой дом Фото: администрация Надымского района

ЧП в Надымском районе: в селе Кутопьюган жилой дом съехал со свай после проливного дождя. Нештатная ситуация произошла 11 августа в 06:50. В администрации Надымского района уточнили, что подмыло сваи дома №7 по улице 70 лет Октября после грозы и сильного ливня.

- Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины. Это четырехквартирный дом, в котором на момент произошедшего проживали 7 человек. Никто из них не пострадал, - пояснили власти муниципалитета.

В Кутопьюган срочно выехал исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских. Он намерен лично разобраться в ситуации, встретиться с людьми. Вопрос о временном расселении жителей пострадавшего дома будет решаться вместе с главой села и профильными специалистами районной администрации.