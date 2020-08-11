в Пуровском районе День народов мира прошел онлайн Фото: puradm.ru

Организатором торжеств в честь Дня народов мира удалось подготовить насыщенную программу, несмотря на проведение праздничных мероприятий в виртуальном пространстве. Пуровчане приняли участие в квестах, фотоконкурсах и выставке рисунков.

Семьи могли посоревноваться в эрудиции и находчивости сразу на двух площадках – Центра национальных культур и Районного молодежного центра. С напутственными словами выступил депутат Заксобрания ЯНАО Василий Степанов, поздравив семьи с праздником и пожелав успешных соревнований.

После этого участники через мессенджеры и в режиме видеоконференций получали задания и представляли фотоотчеты об их выполнении. Всего в ЭТНОквестах приняло участие 16 пуровских семей. Победители и призеры получили ценные подарки: ЖК-телевизор, предметы бытовой техники, сертификаты в магазин «DNS», а также сувениры от окружного проекта «СЕВЕРЯНЕ». Праздничная программа завершилась онлайн-концертом «Голос предков», подготовленным Центром национальных культур, рассказали в администрации Пуровского района.

На Ямале проживают порядка 48,9 тыс. человек из числа представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты, ненцы, коми, селькупы. Из этого числа пять тысяч живут в Пуровском районе. Около двух тысяч человек продолжают ведут традиционный образ жизни.