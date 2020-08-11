На территории салехардского садика поставили чум Фото: администрация Салехарда

Салехардский детский сад «Крылышки» реализовал новую творческую идею. В этом учебном году на территории образовательного учреждения появилась «Экологическая тропа».

На территории сада установили чум, где ребята могут узнать быт коренных народов Севера, дальше по тропе ребята могут познакомиться с сельскохозяйственной жизнью. Есть колодец, с помощью которого дети добывают воду и поливают помидоры, огурцы и другие растения в собственной теплице, сообщили в администрации ямальской столицы.

Такой подход к образовательной деятельности удивил и восхитил комиссию, которая проверяла подготовку объектом к учебному году.