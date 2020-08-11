Стену библиотеки в Новом Уренгое украсили тематическим рисунком Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое на стене филиала городской библиотеки на улице Набережной появился яркий рисунок граффити. Серая невзрачная кирпичная стена стала холстом для художников из Сургута. Над проектом работала творческая группа «Сойка».

Как рассказали в администрации города, это подарок горожанам к юбилею Нового Уренгоя от работников библиотеки, управления культуры и депутата Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова. Стена преобразилась и стала настоящим украшением района. В 2020 году Новому Уренгою исполнится 45 лет.

В местной группе социальной сети "ВКонтакте" горожане, увидевшие результат, не сдерживают эмоций. Новоуренгойцы по достоинству оценили подарок, поблагодарив тех, кто творит такую красоту!.