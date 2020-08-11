В Салехарде все садики и школы прошли проверку Фото: salekhard.org

В Салехарде все детские сады и школы проверили на подготовку к новому учебному году.

- Практически все объекты успели выполнить свои работы. Грубых нарушений не выявлено, – отметила начальник департамента образования администрации города Салехард Оксана Казыева.

Проверка шла по двум направлениям: осмотр косметического ремонта, готовность групп, методическая подготовка учреждения и коллектива, и вторая составляющая – готовность всех технических служб.

В детском саду «Улыбка» с нового учебного года открывается ясельная группа, для них оборудовали специальное помещение с кроватками, стульчиками и небольшими столами для малышей. В отдельном кабинете сада появилось оборудование для малышей, которое обучает их азам программирования. Напомним, городская образовательная комиссия проверяет готовность к работе в осенне-зимний период учебных заведений с 26 июня.