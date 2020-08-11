Ноябрьские поисковики в Калужской области поднимают из земли первеые находки

Ноябрьские поисковики в Калужской области поднимают первые находки Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские поисковики отрядов «Виталис» и «Северный корпус» участвуют в международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Она проходит в Калужской области с 10 по 24 августа. Ребята прибыли на место раскопок, в районе Зайцевой горы, разбили лагерь. Здесь тысячи братских могил. Уже есть первые находки. - Нужно установить имя каждого погибшего солдата и перезахоронить с почестями. Успехов вам в этом почетном и важном деле, - отметил в своем аккаунте глава Ноябрьска Алексей Романов.

Напомним, весной 1942 года возле Зайцевой горы шли ожесточённые бои. Под обстрелами погибли сотни тысяч советских солдат.

В этом году ямальские поисковики получили хорошую финансовую поддержку от округа. Порядка 10 миллионов рублей пойдут на новое снаряжение, дорогу и питание. Сюда же включены расходы на приобретение всего необходимого для захоронения останков бойцов, сообщили в администрации Ноябрьска..