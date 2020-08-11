Погода на Ямале 11 августа: ожидаются грозы Фото: pixabay.com

Во вторник, 11 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске + 28 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +27 градусов, переменная облачность, во второй половине дня – гроза, ветер южный 6 м/с.

В Надыме +26 градусов, утром – солнечно и без осадков, после обеда ожидается дождь с грозой, ветер южный 3 м/с.

В Губкинском +27 градусов, переменная облачность, вечером - кратковременный дождь с грозой, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +27 градусов, облачно, вечером - гроза, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +27 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северо-западный 5 м/с.