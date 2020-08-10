На Ямале потушили пять лесных пожаров, возникших из-за гроз

На Ямале потушили пять лесных пожаров, один локализовали Фото: yanao.ru

На Ямале действует два природных пожара в Пуровском районе на площади 3,4 га. По оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства,силами Ямалспаса один из них - на площади 2,2 га - удалось локализовать. Оба пожара находятся на удаленных и труднодоступных территориях. Угрозы объектам предприятий ТЭК и населённым пунктам нет.

За минувшие выходные на территории региона возникло шесть лесных пожаров на площади 6,9 га. Пять из них потушили в первые сутки после возникновения. К утру понедельника. ликвидированы пожары в Надымском и Пуровском районах на общей площади 4 га. Причиной возникновения всех пожаров стало прохождение сухих фронтальных гроз.

В ликвидации ЧП участвовали 77 человек, из них на действующих пожарах работает 31 сотрудников Ямалспаса.

Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе потушили 92 природных пожара на общей площади 2168,74 га.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров проводится с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.