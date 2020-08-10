Новоуренойцы выбирают, с кем из российских звезд им хотелось бы пообщаться Фото: администрация Нового Уренгоя

Власти Нового Уренгоя подготовили подарок жителям ко Дню города. В администрации сообщили, что у новоуренгойцев будет возможность пообщаться с известными людьми в прямом эфире в Instagram.

«В течение нескольких дней блогеры, спортсмены, артисты российской эстрады будут выходить в прямой эфир в Instagram и отвечать на ваши вопросы, рассказывать о себе и поздравлять новоуренгойцев с праздником», - рассказали представители мэрии в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

Здесь же опубликован публичный опросный лист, в котором предлагается проголосовать за звезд и известных на просторах интернета людей.

В списке 7 имен. Лидер голосования российский видеоблогер. Публикует видеоролики, в таких жанрах как лайфхаки, охота за приведениями GhostBuster, экстрим-видео Дмитрий Масленников. За него отдали голоса 26.04 % участников опроса.

На втором месте Гоша Куценко, российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель (20.83 %). Третье место у Павла Астахова, российского государственного деятеля, адвоката, телеведущего, писателя (19.79%).

Далее идет российский телеведущий, популярный видеоблогер, работающий в направлении фитнеса, автор двух книг о фитнесе Денис Семенихин (12.5 %), российский певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев (9.38 %), блогер, киборг, у которого вместо рук – бионические протезы Константин Дебликов (8.33 %),

блогер, российская бизнесвумен, владеющая сетью модных бутиков, и популярная активистка ЗОЖ Полина Киценко (3.13 %)