Ямалец несколько дней переводил деньги с карты соседа на счет своей жены Фото: pixabay.com

Житель Нового Уренгоя, выйдя из запоя, обнаружил, что его банковская карта опустела. Мужчина тут же обратился в полицию, сообщив, что злоумышленники лишили его 34 тысяч рублей.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, куда исчезли деньги. Оказалось, о слабости к спиртному знал ранее не судимый мужчина 27-летний сосед пострадавшего мужчины, он и воспользовался ситуацией. К тому же злоумышленник был осведомлен о комбинации цифр, необходимых для входа в онлайн банк. В течении нескольких дней он переводил сбережения разными суммами на банковскую карту своей супруги.

Уголовное дело, которое расследовалось по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», направлено в суд. Новоуренгойцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.