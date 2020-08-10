«Горка парк» в Салехарде будет работать круглый год

«Горка парк» В Салехарде будет работать круглогодично Фото: salekhard.org

Жители Салехарда предлагают благоустроить спортивно-туристический комплекс «Горка-парк». Инициатива вошла во второй этап проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Горожане ждут появления здесь парковочных мест, детской игровой зоны и современной террасы с видом на реку.

По задумке автора Алексея Иванова, проект может стать очень красивым арт объектом и точкой притяжения для жителей и гостей города, излюбленным местом отдыха и прогулок салехардцев.

Для удобства посетителей на территории комплекса предполагается организовать автомобильную парковку и детскую площадку для маленьких посетителей, а также создать террасу для отдыха.

В будущем предполагается, что «Горка парк» будет работать круглогодично. Летом здесь организуют прокат велосипедов и тюбингов.

Напомним, в этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» салехардцами было подано 23 заявки. Во второй этап прошли восемь заявок.