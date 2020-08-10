Улицу Нового Уренгоя назовут именем легендарного земляка Фото: администрация Нового Уренгоя

Одну из улиц Нового Уренгоя назовут именем Игоря Подовжнего. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил глава города Иван Костогриз. Какой именно улице предоставится такая честь – выберут сами новоуренгойцы голосованием, стартовало сегодня, 10 августа, на портале «Живем на Севере». На выбор горожанам предлагается три проезда в городской черте.

Улица в честь легендарного земляка будет данью памяти и уважения человеку, имя которого навсегда вписано в историю Нового Уренгоя. О необходимости увековечить память о легендарном северянине говорил и губернатор Дмитрий Артюхов.

Около четырех десятков лет легендарный новоуренгоец посвятил газовой столице. Опытный производственник, настоящий народный избранник-депутат, приверженец здорового образа жизни и спорта, наставник молодежи, мудрый, честный, неравнодушный.

Как вспоминает Иван Ктогриз, у Подовжнего была тетрадка для записей – он вносил туда поступающие от жителей вопросы, предложения. Возвращался к записям до тех пор, пока все не выяснил, не решил.

- Специалисты управления градостроительства и архитектуры отметили на карте города проезды, которым может быть присвоено имя нашего земляка. Я приглашаю всех горожан принять участие в голосовании, – написал градоначальник.