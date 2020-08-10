Ямальцы «подарили» мошенникам более двух миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

За прошедшую неделю на Ямале зарегистрировано 28 хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ущерб от которых превысил 2 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов хищений остается получение под различными предлогами конфиденциальной информации о банковских картах. Аферисты придумывают истории о блокировке карты, внесении предоплаты за приобретаемый товар и получают от доверчивых граждан пароли для доступа к онлайн-банкингу. После этого через сервисы дистанционного банковского обслуживания снимают или переводят деньги на свой счет.

Так жертвой мошенников стал житель Нового Уренгоя. Мнимый сотрудник службы безопасности банка в ходе телефонного разговора под предлогом необходимости блокировки банковских карт убедил потерпевшего перевести 377 тыс. рублей на «безопасный» счет банка, который в действительности использовался мошенниками. Потерпевший выполнил просьбу и остался денег.