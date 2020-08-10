Надымчанку хотели незаконно лишить материнского капитала Фото: Ольга Крыльцова

После вмешательства прокураты жительница Надыма получит свидетельство на материнский капитал. Известно, что после рождения второго ребенка женщина обратилась с заявлением о выдаче свидетельства на семейный капитал в районную администрацию. Однако ей отказали, объяснив это тем, что женщина проживала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа менее 5 лет.

Надымская городская прокуратура провела проверку по помогла горожанке отстоять свои права. На самом деле, женщина с 2014 года проживает и работает в Надыме, лишь временно выезжая за пределы региона в период декретного отпуска.

Ведомства предъявило в суд исковое заявление о защите нарушенных прав заявительницы и ее несовершеннолетних детей. В результате суд возложил на администрацию обязанность выдать свидетельство на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка.