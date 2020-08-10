Ноябрянка заплатила 73 тысячи рублей мошенникам, чтобы получить кредит Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске зарегистрировали факт мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Женщина лишилась 73 тысяч рублей, поверив аферистам.

На сайте она оставила заявку для получения кредита. Позже ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что кредит предварительно одобрен и для его получения необходимо оплатить комиссию за доставку денежных средств и страховку.

Женщина перевела деньги на указанный злоумышленниками лицевой счет. После этого лжесотрудники банка перестали выходить на связь. Осознав, что её обманули, ноябрянка обратилась в полицию.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». Наказанием за это преступление может стать лишения свободы сроком до 5 лет. сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.