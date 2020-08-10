Экспедиция «Полярная Земля» очистит посёлок Ямальского района от хлама Фото: yanao.ru

В посёлке Сёяха Ямальского района стартовала первая экосоциологическая экспедиция «Полярная Земля». Волонтеры намерены не просто очистить территорию, а провести общественную работу с местными жителями в области сохранения экологии. По итогу экспедиции будет сформулирована резолюция по дальнейшему развитию посёлка, сообщает правительство ЯНАО.

В отряде будут работать 50 добровольцев – это волонтёры-экологи Зелёной Арктики из 10 регионов страны, активисты из села Яр-Сале, а также местные жители Сёяхи. В команде «зеленых»: экологи, социологи, педагоги, урбанисты и дизайнеры.

До 23 августа они будут убирать территорию села. Кроме того, волонтёры поделятся опытом организации очистки территории с жителями, уберут посёлок от металлического лома и других захламлений антропогенного характера и проведут дополнительное социологическое исследование среди населения, чтобы понять причины загрязнения.