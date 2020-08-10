Спортивные залы Ямала готовы принять ещё больше желающих заниматься Фото: salekhard.org

На Ямале проходит второй этап снятия ограничений. Теперь в учреждениях спорта разрешена загрузка объектов может быть до 50% от их пропускной способности.

Несовершеннолетние смогут посещать в соответствии с утвержденным расписанием секции спортивной подготовки на этапах совершенствования мастерства, высшего спортивного мастерства. Для детей и подростков на начальных этапах спортивной подготовки, а также тех, кто занимается в тренажерных залах в свободном режиме, посещение запрещено.

В учреждениях спорта соблюдаются все необходимые санитарные меры: влажная уборка - каждые 2 часа, на входе - рециркуляторы, тренажеры находятся на расстоянии 1,5 м друг от друга, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, оплата только наличным способом.

Например, в Салехарде 30 июля для посетителей старше 18 лет возобновили работу два спортивных зала «Динамо» и «Старт». С момента открытия в них занимаются более ста человек. 11 августа откроет двери тренажерный зал Центра единоборств «Северный Характер», сообщает администрация Салехарда.