На Ямале действует один лесной пожар Фото: 89.mchs.gov.ru

На Ямале зарегистрирован природный пожар на территории Пуровского района. Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, 10 августа лес горит на площади 2,1 га. Очаг возгорания - в Таркосалинском лесничестве, на месте работают 12 человек от «Ямалспаса».

За прошедшие сутки один пожар потушили в лесу Надымского района, еще один — в Пуровском районе.

Всего, по данным ГУ МЧС России по ЯНАО, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с начала пожароопасного периода 2020 года зарегистрировано 93 очага природных пожаров на общей площади 2170,84 гектаров.