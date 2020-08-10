Интернет-мошенники, продававшие породистых собак, обманули жительницу Салехарда Фото: pixabay.com

Жительница Салехарда попалась на уловку мошенников, пытаясь купить породистую собаку по объявлению в сети Интернет. Женщина увидела сообщение о продаже собаки Йоркширского терьера стоимостью 14 тысяч рублей. 54-летняя любительница собак созвонилась с продавцом. Трубку взяла девушка, которая ответила на интересующие вопросы и далее общение продолжилось в «WhatsApp».

На следующий день горожанка перевела половину суммы за живой товар. Однако собачку так и не получила, по указанным на сайте номерам телефонов никто не отвечает. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как выяснилось, ранее с жертвой обмана проводилась профилактическая беседа в рамках профилактического мероприятия «Мошенник». Женщина читала памятку, в которой рассказывалось о подобных схемах обмана.