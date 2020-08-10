На Ямале закрылись дежурные группы в детских садах Фото: salekhard.org

В дошкольных учреждениях Ямала 10 августа закрылись дежурные группы. Детские сады возвращаются к работе, но с соблюдением всех требований безопасности. В группах будет не более 12 детей, поэтому чтобы определить ребенка в садик необходимо направить ходатайство от работодателя о предоставлении места ребенку

Перед открытием в учреждениях провели генеральную уборку и дезинфекцию. За каждой группой будет закреплено отдельное помещение – все занятия будут проходить только в нем. Во время перемен и прогулок дети из разных групп не будут пересекаться друг с другом.

Каждое утро воспитанникам и сотрудникам будут измерять температуру. Персонал пищеблока будет строго соблюдать все меры – столы и посуду дезинфицировать, работать в масках и перчатках.