Приемные комиссии ямальских колледжей возвращаются к очной работе Фото: администрация Нового Уренгоя

Приемные комиссии всех ямальских колледжей сегодня,10 августа, возвращаются к очному формату работы. Решение принято накануне и связано с переходом Ямала ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. С этого дня документы можно подать любым удобным способом. Есть варианты: принести бумаги лично или отправить онлайн, через официальные сайты учебных учреждений округа. Тем не менее, желающие прийти для подачи заявлений и документов должны соблюдать меры безопасности. У входа им измерят температуру и напомнят о масочном режиме.

Отметим, в этом году семь ямальских колледжей и техникумов на бюджетную форму обучения примут 1960 студентов.