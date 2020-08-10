Ямальцы презентовали китайцам проект «Международная школа» Фото: yanao.ru

В Салехарде в окружном департаменте внешних связей в формате видеоконференцсвязи пятого августа состоялось заседание Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в Арктике.

Одной из тем стала сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности и охраны окружающей среды в Арктике. Ямал представили первый заместитель директора департамента внешних связей автономного округа Сергей Урамаев и директор ГКУ «Научный центр изучения Арктики» Дмитрий Фролов.

Китайским партнёрам рассказали о проекте в области научно-исследовательской деятельности в Арктике «Международная школа», который проводится в формате летних «полевых школ» на территории региона. Участники проекта - студенты и аспиранты китайских вузов. Проект реализуется при поддержке Научного центра изучения Арктики, Санкт-Петербургского государственного университета, Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова.

Куратор проекта Дмитрий Фролов рассказал о тематике следующей международной школы, которая состоится во второй половине 2021 года. Основными направлениями научных исследований полевой школы станут экология, экономика и культура. Итогом работы станут три проекта способствующие социальной адаптации коренных жителей Арктики к вызовам глобализации. Запланировано, что в работе школы примут участие ученые и научные сотрудники шести китайских вузов, технологи создания проектов, переводчики, представители органов власти разного уровня и деловых кругов.