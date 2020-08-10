Андрей Гиберт: Борьба за голоса ямальских избирателей обещает быть интересной Фото: Избирком ЯНАО

Все претенденты на мандаты в региональном парламенте, в представительных органах на местах и на должности глав в двух поселениях определены. ОБ этом сообщил председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт, подведя итоги регистрации на региональных и муниципальных выборах.

В ближайшее время начнется предвыборная агитация в СМИ, и избиратели смогут ближе познакомиться с кандидатами и избирательными объединениями.

- Борьба за голоса ямальских избирателей обещает быть интересной, так как, судя по количеству участников, выборы на Ямале будут достаточно конкурентными, - отметил глава избиркома.

Зарегистрированы 302 кандидата из 312 выдвинувшихся, это на 123 кандидата больше, чем в 2015 году, сообщили в региональном избиркоме. По 11 одномандатным избирательным округам зарегистрировано 50 кандидатов из 53 выдвинутых, то есть в среднем на один депутатский мандат претендуют четыре кандидата.

В 10 муниципальных образованиях, где проходят избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, зарегистрировано 274 кандидата. Завершилась также регистрация кандидатов на должности глав в двух сельских поселениях. Из 9 выдвинувшихся кандидатов зарегистрировано 5: Новый Порт – 2; Катравож – 3.