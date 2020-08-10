Газовиков Харбейского и Северо-Русского месторождений обеспечили скоростным мобильным интернето

Работники месторождений теперь могут пользоваться как качественным голосом, так и скоростным мобильным интернетом. Это стало возможным благодаря запуску LTE-покрытия на площадках, сообщает пресс-служба МТС в ЯНАО.

На месторождениях запущены базовые станции, которые работают сразу в четырех диапазонах: 2G, 3G, LTE-1800 и LTE-2600. Все эти стандарты обеспечивают комплексную цифровизацию: голосовая связь «городского» качества и мобильный интернет, который позволяет качать на высоких скоростях любой контент, вплоть до тяжелого – фильмы, сериалы, мобильное ПО. Это в свою очередь значительно увеличивает качество жизни нескольких тысяч газовиков, которые работают на ямальских месторождениях.

Базовая станция на Харбейском обеспечивает связью административный блок, жилые помещения и прилегающие к ним территории. Ранее на месторождении была установлена мобильная базовая станция МТС, которая позволила оперативно закрыть потребности газовиков в мобильном интернете. Аналогичные объекты «накрыты» связью и на Северо-Русском месторождении. Помимо этого, компания модернизировала уже работающую базовую станцию в отдалении от центра площадки.

Каждая «вышка» оснащена также технологией NB-IoT, с помощью которой на месторождения можно разворачивать цифровые сервисы интернета вещей.

«Связь на месторождениях в условиях 2020 года стала особенно важна: газовики стали больше времени проводить на площадках больше времени, поэтому вопрос общения с близкими и досуга стоит для всех достаточно остро. Мы помогаем решить эту проблему, продолжая регулярно запускать новые сети связи и модернизировать уже существующие. А чтобы работники газовой индустрии могли быстрее и проще решить все вопросы по связи, МТС также обеспечивает месторождения Ямала сим-картами с саморегистрацией. Они позволяют за пару кликов в приложении подключиться к нужному тарифу и самостоятельно зарегистрировать карту», – комментирует директор МТС в ЯНАО Евгений Варывдин.