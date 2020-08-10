В Самбург на барже привезли детскую площадку Фото: puradm.ru

В Самбург Пуровского района ЯНАО появится новая детская площадка. В поселок прибыла первая баржа с материалами для выполнения работ по реконструкции территории по улице Подгорная 21.

На детской площадке, рассчитанной на досуг самых маленьких местных жителей должно появиться безопасное покрытие из резиновой крошки, а также будет произведена замена устаревших игровых элементов и малых архитектурных форм. Подрядчик обещает сдать объект до конца сентября.

Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории ЯНАО», уточнили в администрации Пуровского района.