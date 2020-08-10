Северные дюны и движущийся лес вокруг Ханымея заинтересовали ученых Фото: puradm.ru

Уникальные природные явления привлекли внимание к Ханымею российских и иностранных ученых. В этом году исследовать землю Пуровского района продолжают кандидаты наук из Томского государственного университета.

Посреди, казалось бы, бескрайних болот и тундры иногда встречаются белоснежное полотно песка. Его называют северные дюны. При сильном солнце может показаться, что это место в жаркой пустыне.

- Дюны – это подвижные пески, который переносит ветер, после образуются котлы выдувания. В основном они образуются вдоль рек Пяко-Пур и Чучу-яха, - говорит кандидат наук Томского госуниверситета Сергей Лойко.

Еще одно уникальное природное явление, которое можно встретить вблизи поселка Ханымей – хасырей. Это место исчезнувшего озера. На месте ушедшей в реку воды выросли разные луговые травы, что совершенно несвойственно для растительности тундры. Только вблизи Ханымея насчитывается до 7 ярких оазисов.

Движущийся на Север лес – тоже интересный факт. На мерзлых болотах вырастают деревья, причем с каждым годом, отмечают ученые, их становится все больше и больше. Об удивительной ямальской природе и работе ученых корреспонденты телеканала «Euronews» снимают фильм.

Экотуризм – это прекрасная возможность насладиться красотой нетронутой природы, узнать интересные факты необычных явлений. Кроме того, вблизи поселка есть отличные места для охоты, ловли рыбы, сбора грибов и ягод.

- Администрация поселка намерена развивать туристический потенциал Ханымея, он считается привлекательным для приезжих, - отметил глава администрации поселка Азат Мектепкалиев.