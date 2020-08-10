В Ноябрьске из пожара в пятиэтажке спасли детей и женщин

В Ноябрьске из пожара спасли двух детей и двух женщин Фото: 89.mchs.gov.ru

В Ноябрьске 9 августа случился пожар в пятиэтажном доме на проспекте Мира. Сообщение о ЧП поступило в 10 часов 20 минут. Огнеборцы незамедлительно выехали к месту вызова.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, к моменту прибытия спасателей из окон второго подъезда валил дым. Четверо людей не могли сами эвакуироваться из-за сильного задымления в подъезде. Двух детей и двух женщин спасали при помощи автолестницы. Остальные жильцы в помощи не нуждались. На ликвидацию открытого горения потребовалось 10 минут. Полностью пожар был потушен в 10 часов 38 минут.

Огонь повредил стены и потолок входной площадки, а также детские велосипеды, самокаты, коляски в подъезде. Предварительная причина пожара, материальный ущерб, виновное лицо устанавливаются. Проводится доследственная проверка.