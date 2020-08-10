Погода на Ямале 10 августа: кратковременный дожди, местами грозы Фото: pixabay.com

В понедельник, 10 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер северный 6 м/с.

В Ноябрьске + 27 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, утром – дождь, во второй половине дня – солнечно и без осадков, ветер восточный 6 м/с

В Надыме +23 градуса, переменная облачность, вечером ожидается дождь с грозой, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +25 градусов, облачно, в середине дня – кратковременный дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +24 градуса, днем солнечно, вечером – небольшой дождь, ветер восточный 3 м/с.

В Муравленко +26 градусов, малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 6 м/с.