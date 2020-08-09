На сайте бесплатных объявлений жительница Салехарда лишилась приличной суммы денег Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда поступило заявление от местной жительницы, она сообщила, что неизвестный обманом завладел принадлежащими ей семью тысячами рулей.

- Следствием становлено, что в начале августа 37-летняя женщина на сайте «Авито» разместила объявление о продаже сумки-саквояжа и указала в объявлении свой номер телефона, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

Вскоре в «WhatsApp» женщины стали поступать сообщения от неизвестного, который хотел купить товар, оформив доставку. Выяснилось, что для этого требовалось перейти по ссылке, которую скинул незнакомец.

- По ссылке в интернете заявительница ввела персональные данные своей банковской карты и пароль, пришедший на телефон, - пояснили стражи порядка.

В результате случилось списание денег на общую сумму более семи тысяч рублей. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Ямальцев промят быть осторожными при переходе на различные интернет-сайты.