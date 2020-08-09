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За безопасностью дорог на Ямале теперь присмотрит беспилотник

Оборудование поможет сотрудникам ГИБДД в их работе
Руслан СавиновРусланСавинов
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За безопасностью дорог на Ямале теперь присмотрит беспилотник. Фото ГИБДД региона

За безопасностью дорог на Ямале теперь присмотрит беспилотник. Фото ГИБДД региона

Для снижения аварийности на автодорогах ЯНАО в Госавтоинспекции региона приняли решение провести пробные запуски беспилотника на загородной автодороге.

- Беспилотник с камерой, оборудованной многократным оптическим зумом, поможет следить за дорожной ситуацией и выявлять грубые нарушения ПДД, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

Среди нарушений, которые будет искать беспилотник : выезд на встречку, нарушение правил маневрирования, пренебрежение использованием ремней безопасности и прочие.

Известно, что дрон в режиме прямого эфира будет транслировать картинку на рабочий планшет инспектора и указывать на потенциального нарушителя. Камера позволяет даже идентифицировать госномер авто, водитель которого нарушает правила.

Автоинспекторы отметили, что, если эксперимент будет положительным, такие аппараты будут привлекать к патрулированию регулярно.