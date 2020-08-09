Ямалец оскорбил представителя власти Фото: pixabay.com

В ЯНАО 36-летний мужчина, ранее не судимый, при остановке автомобиля полицейскими вел себя агрессивно. Он в присутствии посторонних лиц нецензурно выражался в отношении представителя власти.

Ямалец не реагировал на законные требования стражей порядка. Мужчина продолжал вести себя агрессивно и препятствовал исполнению полицейскими служебных обязанностей.

Теперь следственный отдел по Лабытнанги возбудил уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Городской судом Лабытнанги вынес решение о признании мужчины виновным. Хулигана оштрафовали на 30 тысяч рублей.

- Сотрудник полиции, исполняя свои служебные обязанности, выступает в качестве представителя госвласти и находится под защитой государства, - напомнили в ОМВД России по Лабытнанги.

Отметим, что оскорбление представителя власти в соответствии со ст. 319 УК РФ наказывают штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года.