Погода на Ямале 9 августа: ожидаются осадки Фото: pixabay.com

В воскресенье, 9 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 24 градуса, солнечно, без осадков, ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +24 градуса, малооблачно, осадки не ожидаются, ветер южный 3м/с

В Надыме +23 градуса, облачно, дождь, гроза, ветер южный 6 м/с..

В Губкинском +24 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +24 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер южный 5 м/с.

В Муравленко +24 градуса, солнечно, без осадков, ветер южный 5 м/с.

В Лабытнанги +13 градус, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 4 м/с.