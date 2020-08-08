В Ноябрьске меняют концепцию озеленения городских улиц Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске решено изменить концепцию озеленения городских улиц. Украшать город будут не только цветами, но и многолетними кустарниками. Это и красиво, и практично. Об этом на своей странице в Инстаграм написал глава города Алексей Романов.

Мэр обратил внимание земляков на перекресток улиц Муравленко и Лиственная. Недавно там «Садовый центр» высадил 507 кустов, в том числе венгерскую сирень, которая прекрасно себя чувствует в северных условиях. Новые кустарники появились также и на пересечении улицы Холмогорская и проспекта Мира, а также на перекрестке Изыскателей – Цоя.

Новые растения появились и в Ноябрьск-парке, всего здесь высадили этим летом 126 кустарников. А в ближайшее время планируется выполнить озеленение газона на пересечении улиц Холмогорская и проспекта Мира по технологии «гидропосев».

- Уверен, что ландшафтный дизайн сделает наш Ноябрьск еще современнее и красивее, - высказался градоначальник.

В управлении ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации города отметили, что кустарники в рамках реализации программы по благоустройству высаживают впервые, а применять в озеленении Ноябрьска принципы ландшафтного дизайна специалистам рекомендовал мэр. Между тем, в Ноябрьске не отказываются и от привычных бархатцев, лилий петуний и других цветов. Только на газоны высажено 73045 единиц рассады.