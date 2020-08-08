Жители Салехарда участвуют в конкурсе креативных цветников Фото: salekhard.org

Жители Салехарда охотно участвуют в конкурсе «Цветущий город», о старте которого объявил мэр во время своего прямого эфира 14 июля.

Альбом в официальной группе администрации города в социальной сети "ВКонтакте" ежедневно пополняется живописными фотографиями креативных цветников, в нем уже почти сотня снимков.

Горожане делятся своими ландшафтными идеями, их окна и дворы украшают тысячи цветущих растений, сотни цветов в разных оригинальных горшочках и инсталляциях.

С 01 по 10 сентября жители окружной столицы смогут проголосовать за понравившиеся работы, которые будут размещены на портале живемнасевере.рф, а также в социальной сети в ВКонтакте. Победителей объявят на празднования Дня города 13 сентября.