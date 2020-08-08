Салехардцы спорят: где поставить памятник жертвам политических репрессий Фото:

В Салехарде обсуждение нового месторасположения памятника жертвам политических репрессий вызвало бурную дискуссию. Мемориал будет демонтирован, поскольку сейчас расположен на территории аварийного здания Ямальского полярного агроэкономического техникума (бывшего ЗВТ), которое готовится к сносу. Горожанам предложили несколько мест, где может расположиться памятник.

– Считаю, что окончательное решение нужно принимать, посоветовавшись с горожанами, причастными к этой эпохе, со специалистами, занимающимися историей. Ну, а самое важное, увязать с памятными местами окружного центра, – подчеркнул депутат Заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко. Несколько лет назад он был одним из тех, кто настаивал на появлении памятного камня.

По его мнению, приемлемое место - свободная площадка по соседству с гостиницей «Арктика». Еще одно место – рядом со старым погостом, где похоронены, в том числе и те, кто пострадал от сталинских репрессий.

По мнению депутата Гордумы Ларисы Цупиковой, есть места, которые напрямую связаны с тем временем, например, фрагмент железной дороги на втором отделении. Также старое депо, где до сих пор сохранилась железная дорога, исторические артефакты тех лет. Этот камень может находиться и рядом с паровозом, где для старожилов тоже памятное место или в районе Комбината, куда привозили баржи с заключенными.

Еще один вариант – напротив здания бывшей метеостанции, где рядом сохранились фрагменты «мертвой дороги» и стоит информационная табличка.

Напомним, что сейчас в официальном аккаунте администрации города в сети «ВКонтакте» проходит голосование, где жители Салехарда могут предложить варианты мест его постоянного расположения. После этого будет проведено голосование за предложенные варианты.