На Ямале День физкультурника из-за непогоды могут перенести Фото: yamal-sport.yanao.ru

На Ямале в рамках празднования Дня Физкультурника с учетом частичного снятия ограничений с 8 по 9 августа пройдут физкультурные и спортивные мероприятия на открытых спортивных площадках. Традиционно любители спора смогут принять участие в утренних зарядках на свежем воздухе.

Как сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО, жителям округа будет предложено принять участия в мастер-классах по видам спорта, волейбольных и футбольных матчах, легкоатлетических забегах.

Для желающих любого возраста будут организованы велосипедные и пешие маршруты по пересеченным и равнинным местностям. Кроме этого жители северных городов смогут сдать нормативы ВФСК ГТО (туристские походы, легкоатлетические дисциплины).

Однако, накануне праздника Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на территории региона. По прогнозам, ожидаются неблагоприятные погодные условия: ветер до 12 м/c, дождь.

В связи с этим мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню могут быть перенесены. Любителям спорта предлагают принять участие в онлайн-мероприятиях.